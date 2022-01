Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 1kg ma tuý đá ở Hải Dương

Khoảng 12h30 ngày 24.1, tại Trạm kiểm soát vé đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Công an huyện Ninh Giang tiến hành kiểm tra đối tượng Bùi Đức Nam khi đối tượng này ngồi trên xe ôtô biển kiểm soát 34A-242.50 do Bùi Ngọc Thuật (sinh năm 1978, ở thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nam tàng trữ 1 thùng cacton, bên trong chứa 2 bánh (dạng bột đóng bánh), kích thước 10 x 16 x 2,5 cm; 1 túi nilon bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng.