Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm từ Vĩnh Long trốn ra Hà Nội

Ngày 16/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Biên, can tội: Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318- Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, do Nguyễn Tiến Biên bỏ trốn, ngày 18/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Tiến Biên. Khi biết mình bị truy nã, Biên đã bỏ trốn ra Hà Nội.