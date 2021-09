Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội sản xuất ma tuý sau 11 năm lẩn trốn

Từ công tác quản lý địa bàn, sáng 2-9, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng sau 11 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng có thông tin về đối tượng là nam thanh niên khoảng ngoài 40 tuổi, đến địa bàn làm thủ tục tạm trú, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Trong khi Công an thị trấn Phố Lu đang tiến hành xác minh, thì đồng thời nhận được thông tin trao đổi của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội về đối tượng nghi vấn trên.