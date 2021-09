Bắt đối tượng trốn truy nã trong vụ 2 băng nhóm truy sát nhau có nổ súng

Qua điều tra, công an xác định Tùng có tham gia hỗn chiến trong nhóm người trên và Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, sau khi bỏ trốn Tùng đi nhiều nơi sinh sống. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ được Tùng tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện đối tượng đã được di lý về An Giang để bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ án trên, Công an huyện Thoại Sơn và TP.Long Xuyên đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục đối tượng về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.