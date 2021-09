Bắt đối tượng trốn truy nã do chiếm đoạt tiền của khách hàng

Tuy nhiên đến ngày hẹn, Linh không đủ khả năng giao lươn giống cho khách, đồng thời chiếm đoạt số tiền hơn 140 triệu đồng của các nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 31-12-2020, Linh bị Công an huyện An Phú truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Linh đã đi nhiều nơi sinh sống, đồng thời nhờ người quen làm giả cả căn cước công dân để dễ dàng di chuyển và của cơ quan Công an.