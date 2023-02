Bắt đối tượng nghi ngáo đá, tự đốt nhà, dùng dao cố thủ trên tầng thượng

Ngày 18/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 15h45 cùng ngày, Trung tâm báo cháy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng, nhận đươc tin báo cháy tại nhà số 115B đường Mai Trung Thứ (phường Đằng Hải, quận Hải An), trong đó có một người bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hải An điều động một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP hỗ trợ thêm một xe chữa cháy, một xe cứu nạn, cứu hộ và 13 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 3 ngôi nhà 115B.