Bắt đối tượng dùng xăng dọa giết vợ con

Trong quá trình vào cuộc điều tra vụ việc trên, đến ngày 8-7-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã có đủ bằng chứng phạm tội của đối tượng nên đã ra quyết đinh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Thái để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”, nhưng khoảng thời gian này Thái đã lén lút đưa cháu Huy bỏ trốn khỏi địa phương.

Thái đã dùng chai nhựa chứa xăng chuẩn bị từ trước đổ lên người vợ và con trai rồi lấy 1 chiếc bật lửa trong túi quần ra đe dọa sẽ đốt hai mẹ con chị Hạnh chết. Nhưng hành động của Thái đã được những người trong gia đình vợ và hàng xóm can ngăn kịp thời nên Thái bỏ đi.

Đối tượng Thái tại cơ quan công an

Tuy tình hình dịch Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều tra vụ án, nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch nhận thấy đối tượng Thái nghiện ma túy, mang theo con nhỏ là rất nguy hiểm, dễ xảy ra rủi ro cho tính mạng cháu bé nên đã quyết tâm truy tìm, lần theo dấu vết và những địa điểm nơi Thái có thể bỏ trốn.

Vào 23 giờ đêm 21-9, lực lượng công an phát hiện Thái đang lẩn trốn tại ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch nên đã tổ chức vây bắt thành công người cha nghiện ngập này và bàn giao cháu Huy cho người thân chăm sóc an toàn.