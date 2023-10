Bắt đối tượng đào tường vượt ngục trốn 18 năm

Ngày 1/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Công an TP Tân Uyên làm thủ tục di lý đối tượng Dương Nhật Bảo (40 tuổi) từ tỉnh Tiền Giang về Bình Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Bảo từng nghiện ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian cai nghiện, Bảo cấu kết với các học viên khác bán ma túy cho các học viên có nhu cầu sử dụng ma túy. Sau đó, Bảo bị Công an huyện Tân Uyên (nay là Công an TP Tân Uyên) phát hiện, bắt giữ rồi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quá trình bị tạm giam, Bảo đã đào tường phòng tạm giam rồi bỏ trốn. Do đó, Công an huyện Tân Uyên truy nã Bảo từ năm 2005 vì đã trốn khỏi nhà tạm giữ.