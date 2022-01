Bắt đối tượng dâm ô với nhiều bé trai tại hồ bơi ở TP.HCM

Công an quận 1 vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (53 tuổi, ngụ quận 4) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.



Hồ bơi Yết Kiêu nơi được cho rằng đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã có hành vi dâm ô với nhiều bé trai

Trước đó, chiều 8/1 Công an phường Bến Nghé, quận 1 nhận được tin tố giác của người dân về việc có một đối tượng có hành vi dâm ô đối với bé trai N.D.V (10 tuổi) tại hồ bơi Yết Kiêu (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé). Khi đến nơi, công an đã làm việc và đưa đối tượng Nguyễn Tiến Dũng như nói trên lấy lời khai, điều tra.



Bước đầu, Dũng đã thừa nhận có hành vi dâm ô với bé V.. Ngoài ra, công an có thu giữ, kiểm tra điện thoại cá nhân của Dũng thì phát hiện có clip nội dung nhạy cảm của Dũng đối với bé trai này.



Dũng thừa nhận từ tháng 10/2021 đến nay đã 6 lần dâm ô với cháu V. tại khu công viên ở đường Vĩnh Khánh, quận 4; hồ bơi Vân Đồn ở quận 4 và hồ bơi Yết Kiêu ở quận 1. Trong ngày 3/1, Dũng dùng điện thoại quay lại cảnh mình dâm ô với cháu V..



Qua đấu tranh, Dũng còn thừa nhận có hành vi dâm ô với 3 bé trai khác tại các hồ bơi ở quận 4 và quận 1. Chủ yếu Dũng dụ dỗ các cháu bé vào khu vực vắng vẻ, phòng tắm của hồ bơi để thực hiện hành vi, thỏa mãn nhu cầu cá nhân.



Công an lấy lời khai của tất cả 4 bé đều phù hợp với lời thừa nhận của đối tượng Dũng.