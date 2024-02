Bắt đôi nam nữ lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng xã hội

Ngày 7/2, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần An Bình (34 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) và Phan Thị Thanh Thúy (28 tuổi, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức rao bán xe máy trên không gian mạng.

Trần An Bình và Phan Thị Thanh Thúy. (Ảnh: C.A)