Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ tốt hơn?

Người dùng nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở ngưỡng 24-27 độ C, vừa duy trì bầu không khí thoải mái, vừa tốt cho sức khỏe.

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiệt độ ngoài trường lên tới 40 độ C, nếu áp dụng nguyên tắc chênh lệch tối đa 8 độ C thì chắc chắn không đủ mát. Vì vậy, vào những ngày thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, bạn có thể để điều hoà ở mức 26 - 28 độ C và sử dụng thêm quạt để làm mát phòng.

Lưu ý, dù trời có nắng nóng gay gắt, bạn cũng không nên để nhiệt độ điều hoà quá thấp trong thời gian dài vì sẽ làm hại máy, tiêu hao nhiều điện năng và ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ như gây sốc nhiệt, cảm...

Một số chế độ giúp tiết kiệm điện của máy điều hòa



Ngoài quạt gió, bạn cũng có thể tham khảo những chế độ khác của điều hoà để sử dụng thiết bị này hiệu quả và tiết kiệm:

Chế độ Sleep hay chế độ ngủ đêm giúp điều hoà tiết kiệm điện khi hoạt động trong thời gian dài vào ban đêm và bảo vệ sức khoẻ của người sử dụng