Bật điều hòa 28 độ, qua một đêm tốn bao nhiêu tiền điện? Đây mới là mức nhiệt tiết kiệm điện nhất

Nếu không gian rộng hơn 18m2, dù điều hòa inverter thì lượng năng lượng tiêu thụ cũng không tiết kiệm được bao nhiêu.

Còn về câu hỏi bật điều hòa 28 độ C có phải là mức nhiệt độ tiết kiệm nhất không, thì câu trả lời là chưa hoàn toàn chính xác. Theo các nghiên cứu, khi nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ ngoài trời chênh lệch 5 độ C mới là tiết kiệm điện nhất, vì vậy bật điều hòa ở mức 28 độ C chỉ là tương đối, điều đó còn phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài để có mức điều chỉnh phù hợp.

Những mẹo nhỏ giúp tiết kiệm điện năng khi bật điều hòa

- Nên duy trì nhiệt độ ở mức trên 25 độ C, cụ thể là khoảng 26, 28 độ C.