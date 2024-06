Bật điều hòa 26 độ C vào ban đêm có hợp lý? Mức nhiệt độ thường được khuyến cáo khi sử dụng điều hòa là 26 độ C, nhưng liệu đây có phải là lựa chọn tối ưu vào ban đêm?



26 độ C có thể là mức nhiệt độ lý tưởng vào ban ngày khi cơ thể hoạt động, nhưng vào ban đêm, khi nhiệt độ cơ thể giảm, mức nhiệt này có thể trở nên quá lạnh. Người dùng điều hòa có thể cảm thấy thoải mái khi mới bắt đầu ngủ, nhưng sau vài giờ, đặc biệt vào giữa đêm, họ có thể cảm thấy lạnh và phải đắp thêm chăn, gây ra tình trạng tỉnh giấc và tăng nguy cơ cảm lạnh.

Ban đêm bật điều hoà bao nhiêu độ là phù hợp?

Nhiều người nghĩ 26 độ C là mức nhiệt tiết kiệm điện. Thực tế, mức nhiệt độ càng thấp thì điều hòa càng phải làm việc nhiều hơn để duy trì, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Dù 26 độ C không phải quá lạnh, mức nhiệt này vẫn gây tốn điện hơn so với mức 28 độ C.

Nhiều chuyên gia khuyên rằng, để tiết kiệm năng lượng, nên để điều hòa ở mức chênh lệch không quá lớn với nhiệt độ ngoài trời. Nếu ban ngày nhiệt độ ngoài trời là 34 độ C, cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C thì chênh lệch là 8 độ, vừa giúp tiết kiệm điện vừa giảm sốc nhiệt khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác (mức chênh được khuyến cáo là dưới 10 độ C, tốt nhất là 7 độ C).