Bật dậy sau giấc mơ trưa, người đàn ông tá hỏa thấy xe tải 7 tấn lao vào nhà

Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Hương bị sập tường phía trước, bộ bàn ghế và một số đồ dùng trong phòng khách bị hỏng. Chủ xe và gia đình đã thống nhất với nhau cách giải quyết.

"Chiếc xe tải bị hết điện ắc quy. Chủ xe nhờ tài xế dùng chiếc xe tải khác đẩy phía sau để kích nổ máy. Chiếc xe này dùng phanh hơi chứ không phải phanh dầu. Do xe đã vào sẵn số nên khi vừa được kích nổ, hệ thống phanh hơi chưa kịp hoạt động nên tài xế không thể dừng xe được. Vì thế mới xảy ra tình huống như trong clip", con trai chị Hương nói.

Nhiều người để lại bình luận mừng cho gia chủ may mắn thoát nạn:

"Thấy chủ nhà chạy thoát nguy hiểm mà mừng quá".

"Nhà mặt đường là thế, tiện thì tiện thật nhưng phải xây cái cổng cho chắc chắn bằng thép hoặc trồng thật nhiều cây to chắn phía trước cho an toàn. Ở trong nhà rồi cũng không được yên nữa. Chủ nhà quá may mắn".

"Phải nói ông chú đó nhanh thiệt. Lúc đó còn sáng suốt chạy kịp chứ đứng hình 5s là tiêu luôn rồi".

Clip: Nhân vật cung cấp