Bắt cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Chiều 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, đây là động thái mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.