Bắt cựu Giám đốc Công ty cổ phần ASA thao túng 7 triệu cổ phiếu

Ngày 24/1, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần liên doanh SANA WMT (nay là Công ty cổ phần ASA), mã chứng khoán ASA.

Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".