Bắt cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bị can Trần Việt Thái; tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với bị can Nguyễn Hoàng Linh.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

D.Châu