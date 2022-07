Bắt cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM

Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, các bị can trên liên quan vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM) và đồng phạm thực hiện.