Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh tội nhận hối lộ

Bà Nguyễn Thu Nhiễu, Cục Trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh bị Công an tỉnh Hà Nam bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thu Nhiễu (SN 1973, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Cục Trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh, về tội nhận hối lộ. Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thu Nhiễu. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) Cơ quan công an cũng bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thân Văn Sang (SN 1984, trú tại phường Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, cùng về tội nhận hối lộ. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án "Buôn lậu", "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina (Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Theo Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 2/4, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Công ty TNHH Pretty Vina. Công ty này là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Mỹ do một người quốc tịch Mỹ làm tổng giám đốc. Cơ quan chức năng xác định công ty này có số hàng hóa vi phạm khoảng 51 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can. Anh Nhật