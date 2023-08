Bắt cóc bé trai 7 tuổi, tống tiền 15 tỷ đồng: Công an Hà Nội thông tin

Theo công an, lúc 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng) về việc con trai chị H. (SN 2016) đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang bắt cóc, đưa lên ô tô. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Hiện trường vụ bắt cóc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.