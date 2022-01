Bắt chước H'Hen Niê, hoa hậu quốc tế lột xác ngỡ ngàng

Chị ấy bảo là rất thích mái tóc và vẻ ngoài của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó, vì chị ấy chính là nguồn cảm hứng của mình", Nandita hào hứng kể.

Màn "lột xác" ngoạn mục của Nandita Banna sau khi thay đổi mái tóc.



Nandita Banna cũng rất thân thiết với đại diện Việt Nam - Kim Duyên - tại Miss Universe 2021.

Nandita Banna năm nay 21 tuổi, được biết đến với vai trò người mẫu kiêm vũ công, hoa hậu tại Singapore.