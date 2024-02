Bắt chủ tịch xã và 4 thuộc cấp liên quan chuyển nhượng đất trái phép ở Thái Bình

Ngày 27/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An và 3 người khác liên quan vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Chủ tịch xã Hồng An và 4 thuộc cấp bị khởi tố liên quan việc chuyển nhượng trái phép đất trồng lúa. (Ảnh minh họa)

Các bị can gồm: Đường Khắc Thủy (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Hồng An); Trần Hữu Dũng (SN 1981, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An); Trần Ích Vinh (SN 1964, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An); Trần Quang Bảo (SN 1964, Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An) và Đường Thị Hoa (SN 1968, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An).