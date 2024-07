Bắt chỉ huy trưởng công trình nơi 3 công nhân chết trong hầm thuỷ điện

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Duẩn (38 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành các quyết định tố tụng kể trên.