Bất chấp lệnh cấm, Apple quyết tâm bán hàng trên TikTok

Sau khi Apple yêu cầu hàng loạt đại lý ủy quyền tại Việt Nam tạm dừng bán các sản phẩm của mình trên nền tảng TikTok Shop. Ngày 20/6, F.Studio by FPT cho biết đã chính thức được Apple cấp quyền mở bán trên TikTok Shop. Đây có thể coi là động thái tích cực của thương hiệu "táo khuyết" đối với nhà bán lẻ.

Đại diện F.Studio by FPT, ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple chia sẻ: "Đây là bước đệm vững chắc để F.Studio by FPT có thể tiếp tục mang các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple đến tay khách hàng một cách thuận tiện nhất. Thông qua mối quan hệ hợp tác đầu tư từ ba bên: F.Studio by FPT, Apple và TikTok, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, tiện lợi."