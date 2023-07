Bất chấp 'đu Idol', nhiều người hâm mộ BlackPink dính nợ

Thần tượng một ai đó để bản thân được tốt lên, đó là điều không phải bàn. Thế nhưng, bất chấp mọi thứ để thỏa mãn cơn khát idol liệu có nên?

Chi phí tính sơ sơ cho một đêm "đu idol" của những người ở xa địa điểm biểu diễn bao gồm: Chi phí đi lại (tàu xe, máy bay…), chi phí ăn ngủ, chi phí di chuyển giữa điểm ở và điểm biểu diễn.

Dụng cụ cần có bao gồm lightstick (gậy cổ vũ phát sáng) có giá từ 900 đến 1,1 triệu đồng. Những người có nhu cầu thuê điện thoại có giá từ 250 đến 350 nghìn đồng/ngày, và cuối cùng là giá vé vào.

Theo tìm hiểu, giá vé trước đó tại Singapore dao động 2,9-6,9 triệu đồng; tại Thái Lan là 1,8-9,8 triệu đồng. Giá vé tại Việt Nam lên đến 9,8 triệu đồng. Nhìn vào những điều cần và đủ ở trên, để đi xem được buổi biểu diễn, nhiều người sẽ phải bỏ ra hàng chục triệu đồng nếu may mắn có vé.



PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (ĐHGD- ĐHQG Hà Nội).

Trao đổi thêm về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (ĐHGD- ĐHQG Hà Nội) cho rằng giới trẻ ngày nay đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối sống YOLO - You Only Live Once (bạn chỉ sống một lần trong đời).