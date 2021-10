Bắt cặp đôi điều hành học sinh, sinh viên bán dâm giá 2-3 triệu/lần

Lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xác lập chuyên án, huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Rạng sáng 12-10, Công an TP.Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và mua, bán dâm tại các phòng của khách sạn Shanghai thuộc tổ 8, P.Hưng Thành, TP.Tuyên Quang.

Trong số 5 đối tượng nữ bán dâm, có 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, 2 đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi và 1 đối tượng trên 18 tuổi.