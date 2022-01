Bắt cặp đôi chuyên dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản trên phố Sài Gòn

Ngày 15/1, đội Hình sự đặc nhiệm (phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 7, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ cặp đôi Trần Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ quận 1) Ngô Thị Ngọc Nguyên (23 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Cặp đôi khi bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 10/1, nhóm ba phụ nữ đi bộ trên đường số 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trong đó có một phụ nữ cầm túi xách. Lúc này Tuấn chở Nguyên áp sát giật túi xách nhưng không thành. Bất ngờ cặp đôi quay xe lại, cố tình lao vào nhóm ba người phụ nữ.