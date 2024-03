Bất cẩn mở cửa xe gây tai nạn chết người, thao tác đơn giản nhưng ít người chú ý

Vụ va chạm khiến chị H. ngã ra đường và bị ô tô biển số 21B-001.XX do anh Đ.N.D. (SN 1989, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) điều khiển chèn qua người. Chị H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi.

Cụ thể, ô tô mang BKS 24A-121.XX của tài xế T.S.S. (SN 1991, trú tại huyện Bắc Hà, Lào Cai) va chạm với xe máy do chị N.T.H. (SN 1983, trú tại thành phố Lào Cai, Lào Cai) điều khiển, chở theo cháu L.K.H. (SN 2011).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế thiếu quan sát, bất cẩn khi mở cửa ô tô gây ra tai nạn giao thông.

Khoảng 7h30 ngày 11/9/2023, trên đường Phan Đăng Lưu (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, xe máy mang BKS 37N1 - 653.XX do chị L.T.T.T. (SN 1989, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu, hướng đi vào trung tâm TP Vinh.

Khi xe của chị T. đến số 4 Phan Đăng Lưu thì một xe con mang BKS 37A - 968.XX dừng bên đường bất ngờ mở cửa phía trước bên lái.

Hiện trường vụ việc tại Nghệ An (Ảnh: Thu Hiền)

Do quá bất ngờ, chị T. không đánh lái kịp nên đã đâm vào cửa ô tô con, sau đó ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe chở rác BKS 37N – 97XX chạy tới và cán qua người chị T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.