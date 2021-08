Bắt cán bộ Tổng cục Đường bộ cấp trái phép 1.000 thẻ 'luồng xanh'

Ngày 27-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).