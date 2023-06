Bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn, phần thiệt nhiều thuộc về người dân

“Các nước phát triển (chẳng hạn như đa số các nước trong EU) đều quy định phải công chứng. Trong bối cảnh cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia đang được xây dựng, hoàn thiện, chất lượng hoạt động công chứng ngày càng tốt hơn thì việc công chứng hiệu quả hơn nhiều trong việc ngăn ngừa các hành vi gian lận, tiêu cực”, đại biểu Hoàng Ngọc Định chỉ rõ.

“Xét về mặt lợi ích và mục đích hoạt động, sàn giao dịch bất động sản có xu hướng gắn kết và có mối liên hệ về lợi ích với các chủ đầu tư nhiều hơn là với người tiêu dùng. Do vậy, không thế đòi hỏi ở sàn yếu tố khách quan trong các hoạt động, đặc biệt khi các sàn trực tiếp góp vốn với chủ đầu tư đế kiếm lời, hoặc làm đại lý bán hàng cho chủ đầu tư để hưởng chênh lệch giá”, đại biểu đoàn Hà Giang bày tỏ.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng, sàn giao dịch bất động sản thiên về các dịch vụ mang tính chất môi giới, là cầu nối giữa bên bán và bên mua, còn công chứng thiên về việc bảo đảm an toàn pháp lý, sự công bằng và quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. Do vậy, không nên sử dụng sàn giao dịch bất động sản với ý nghĩa là để bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản và ngược lại, công chứng không thể cung cấp các dịch vụ thay thế chức năng của sàn giao dịch bất động sản.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp.

“Sàn giao dịch bất động sản trong nhiều trường hợp còn là “sân sau” của chủ đầu tư. Tôi đề nghị tất cả các giao dịch đều phải qua công chứng, chứng thực, trừ khi 2 bên mua bán đều là tổ chức”, đại biểu đoàn Đồng Tháp kiến nghị.

“Tiền chưa trao mà cháo đã múc thì hôm sau phải đi đòi nợ”

Nêu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định năng lực tài chính với các chủ đầu tư được cấp phép các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản. Việc này nhằm đảm bảo chủ đầu tư phải đảm bảo đủ năng lực tài chính để triển khai thì mới làm dự án đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu.