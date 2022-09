Bắt bảo vệ trường học nghi xâm hại học sinh lớp 6 dẫn đến mang thai

Ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ bảo vệ trường mầm non trên địa bàn vì nghi xâm hại tình dục bé gái học lớp 6 dẫn đến mang thai.

Trước đó, người nhà nạn nhân làm đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Quế Phong tố cáo hành vi nêu trên của ông P.H. (SN 1952, bảo vệ trường mầm non).