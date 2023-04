Bắt băng nhóm táo tợn gây ra 10 vụ cướp giật đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

Tối 25-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau 2 ngày khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an TP Sầm Sơn và các lực lượng chức năng triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh do Trịnh Ngọc Quẹo (SN 1988; ngụ ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu.



Trịnh Ngọc Quẹo đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp liên tỉnh

Đây là ổ nhóm đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách trong đêm diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 diễn ra trong đêm 21 và ngày 22-4 tại TP Sầm Sơn.