Bắt băng nhóm dùng súng, roi điện đi cướp thuốc lá lậu ở Long An, Tây Ninh

Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã bàn giao Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn An Khương (SN 1999) và Huỳnh Châu Mười (SN 1986) - cùng ngụ huyện Tân Châu cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, hôm 20/2, Cường và đồng bọn đã cướp 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp; 300 bao thuốc lá hiệu 555.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác và Công an tỉnh Long An bắt giữ nhóm Cường khi đang ở cây xăng trên quốc lộ N2, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An).