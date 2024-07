Bắt băng nhóm dàn cảnh móc túi tại lễ tốt nghiệp đại học ở TP.HCM

Trần Thị Thu Hiền, Lê Chinh Đức và Nguyễn Quang Phú phân công nhau cảnh giới, mang điện thoại di động đã trộm cắp, bán lại cho Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Tài (Phường 14, Quận 4) do Nguyễn Ngọc Chân (41 tuổi, ngụ Quận 4) làm chủ.

Lực lượng trinh sát Công an Quận 5 theo dõi, phát hiện Nguyệt tìm các sinh viên và người nhà đến dự lễ tốt nghiệp tại sân trường sơ hở trong bảo quản tài sản. Sau đó, Nguyệt ra hiệu cho Tâm, Ni, Trí dàn cảnh, chen lấn, tạo điều kiện cho Nguyệt móc túi.

Tang vật thu giữ. (Ảnh Công an cung cấp)

Chân biết rõ điện thoại bị khóa bằng mật khẩu tài khoản iCloud, tài khoản Google có nguồn gốc do phạm tội mà có, nhưng vì lợi nhuận, Nguyễn Ngọc Chân vẫn cố ý mua lại với giá trị thấp hơn thị trường.

Chưa đầy 10 ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an Quận 5 đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm trộm cắp tài sản với thủ đoạn dàn cảnh tại các sự kiện, lễ hội trên địa bàn Quận 5. Đồng thời, Cơ quan công an xử lý người có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.