Bắt 'bà trùm' đường dây lô đề có số tiền giao dịch tới 90 tỷ đồng

Theo tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) ngày 7/4, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc do Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu. Người này đã có 2 tiền án.

Đào Thị Hương - kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc