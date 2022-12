Bắt anh trai ông trùm ma túy Tây Bắc "Tàng Keangnam"

Vào hồi 1h ngày 18/12, tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Mộc Châu, đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Lầu (41 tuổi, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Để vây bắt được đối tượng này, lực lượng chức năng đã phải huy động 45 cán bộ chiến sĩ để đột kích hang ổ của Tráng A Lầu, đồng thời bắt giữ và di lý đối tượng này về cơ quan công an.