Bất an khi đi qua đoạn đường 2,5 km chi chít "ổ voi, ổ gà"

Hơn 2 năm qua, gần 200 hộ dân sinh sống tại thôn Đông Thạnh xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam liên tục phản ánh về tình trạng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với đường Võ Chí Công - tuyến ven biển kéo dài từ cầu Cửa Đại, TP Hội An đến sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam - dài hơn 2,5km qua địa phận thôn Đông Thạnh xuống cấp nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, tuyến đường chỉ 2,5 km nhưng chi chít "ổ voi, ổ gà" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bay mịt mù. Có những vết hư hỏng lên đến 10 mét vuông, mùa mưa tạo thành hố nước rộng.