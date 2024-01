Bắt 4 kẻ mua bán ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

Ngày 19/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa đồng chủ trì với Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án buôn bán ma túy trái phép, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều súng, đạn.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Những đối tượng này cấu kết, móc nối với các đối tượng người Mông để mua ma túy số lượng lớn từ nước ngoài đưa về bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) trung chuyển đi các địa bàn trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, có đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.