Bắt 3 'nữ quái' chuyên tuồn ma túy vào quán karaoke, bar ở Quảng Nam

Ngày 18/3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận Công an TP Tam Kỳ vừa khởi tố 4 bị can gồm: Ngô Thị Tố Anh (29 tuổi), Lê Quỳnh Châu, Ngô Thị Tố Nga (cùng trú huyện Thăng Bình) và Nguyễn Hữu Tuấn (20 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.