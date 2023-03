Bắt 3 lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 50-09D Củ Chi

Trước đó, hôm qua (3/3), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V (quận Tân Bình)..

Động thái này được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm TP.HCM và các tỉnh. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 140 bị can về nhiều tội danh.

Tuệ Lâm