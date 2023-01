Bắt 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP. HCM đã xác lập các chuyên án để đấu tranh, làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Cuối tháng 12/2022, tại Hà Nội, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam; thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, các máy tính chung của Phòng Kiểm định xe cơ giới và các máy tính cá nhân có dữ liệu để phục vụ công tác điều tra. Công an TP.HCM đang phối hợp với công an các đơn vị, địa phương xác minh, đấu tranh, phát hiện các hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định.