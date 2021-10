Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung 3 bị can; lệnh bắt, khám xét nơi ở của Võ Thị Thảo (42 tuổi), Võ Thụy Ái Diễm (49 tuổi) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến (52 tuổi) cùng ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Võ Thị Thảo và Võ Thụy Ái Diễm bị bắt tạm giam Cụ thể từ ngày 2/2 - 26/3/2018, Nguyễn Thị Mỹ (39 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) đã câu kết với Thảo và vợ chồng Diễm, Lến dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc mua bán hàng tạp hóa, để lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỉ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng Nguyễn Duy Linh.



Trong đó, Mỹ đã chiếm đoạt trên 2,9 tỉ đồng; Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỉ đồng và vợ chồng Lến chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.



Ngày 13/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mỹ cùng về hành vi trên. Tuy nhiên, do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan này ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mỹ.