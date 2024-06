Bắt 2 phụ nữ giam lỏng, hành hung em dâu ở Bình Thuận

Cơ quan điều tra khám xét tại số nhà 29, Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp - nơi chị D. bị hành hung, giam giữ trái phép. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết phối hợp với Viện KSND cùng cấp, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ thực hiện lệnh khám xét tại số nhà 29, Trần Bình Trọng và căn biệt thự số 241, Bàu Me (cùng ở xã Thiện Nghiệp).

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ việc.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Thuận, các bị can có thái độ chống đối, không hợp tác, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra…

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.