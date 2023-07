Bắt 2 kẻ dàn cảnh trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM

Điều tra ban đầu, ngày 21/7, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo có nhóm người dàn cảnh tại cửa hàng mua bán điện thoại tại đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú để chiếm đoạt ba điện thoại iPhone 14 Promax.

Ngày 31/7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM hoàn tất hồ sơ và tiếp tục mở rộng vụ việc bắt giữ nhóm người chuyên dàn cảnh tại các cửa hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bắt 2 người dàn cảnh trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình, Công an quận 7 phối hợp thu thập dấu vết, truy xét nhóm người trên.