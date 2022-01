Bắt 2 giám đốc trong đường dây tổ chức cho 300 người nhập cảnh trái phép

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận được Tô My Hồng Oanh nhờ bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép và hứa hẹn trả tiền bảo lãnh nhập cảnh 200 USD/khách. Tuy nhiên, Oanh đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi “Giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép” và chưa thanh toán cho Thọ số tiền này.

Thọ và Phúc là 2 người nằm trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép do Lee Kwan Young (Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung), Seo Young Jin (Giám đốc Công ty TNHH Han in Hue) và Song Hong Sub (chủ Công ty môi giới Khan Vina) cầm đầu bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng triệt phá trước đó.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giam Phạm Kim Phúc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Lee Kwan Young và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 300 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Liên quan vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố 15 người, trong đó có 13 bị can bị bắt tạm giam, gồm 3 người Hàn Quốc.

