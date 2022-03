Bắt 2 cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 15/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý vụ "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Tổng Công ty VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tổng Công ty VEC.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Tuấn Anh (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty VEC) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và Trần Văn Tám (nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".