Bắt 13 người thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V

Ngày 31/1, Công an huyện Thanh Trì khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (địa chỉ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi nhận hối lộ.

Trong đó, 3 bị can là lãnh đạo gồm Lê Văn Ngân (SN 1969, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Trung tâm), Tăng Xuân Huy (SN 1974, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm) và Vũ Mạnh Hiền (SN 1977, trú tại TP Hải Phòng, Phó Giám đốc Trung tâm).