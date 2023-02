Bắt 10 thanh niên lập nhóm 'những chú báo nhỏ' chặn đánh người đi đường

Đến khoảng 2h47 cùng ngày, khi đi đến phố Tôn Đức Thắng, Trí cùng đồng bọn phát hiện Nguyễn Anh Đức (SN 2001), Vương Hoàng Hà (SN 2004) và thanh niên khác đi trên 3 xe máy. Chinh hô lên: “Báo, báo, báo….”. Cả nhóm liền chặn đầu xe của anh Đức và anh Hà tại trước số 125 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình.

Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, dùng chuôi tuýp sắt gắn dao phóng vụt vào đầu và người anh Hà, dùng đao đuổi chém anh Đức. Anh Đức bỏ chạy vào phố Văn Miếu, trèo qua tường của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Dũng đuổi theo chém vào chân trái anh Đức. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát theo hướng ngược chiều Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, về nhà trọ của Trí rồi giải tán.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng Phòng PC02 Công an TP Hà Nội điều tra. Ngày 5/2, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình bắt giữ 10 thanh niên liên quan vụ việc.

Minh Tuệ