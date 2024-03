Bắp luộc, bắp nướng - Món ngon dễ ăn, dễ tìm ở Nha Trang

Tại các quán cà phê, những người bán bắp luộc cũng vào quán mời chào khách, bỏ sẵn trong túi vài ba trái bắp. Và tất nhiên, dọc theo đường Trần Phú vào buổi chiều và đêm, cũng có rất nhiều quầy bán bắp nướng và khoai lang nướng.

Bắp luộc thường còn non, thường được luộc tập trung tại các “lò luộc bắp”. Lí do luộc tập trung cho người bán mua sỉ là để giảm nhẹ công sức và có giá thành thấp hơn. Đa phần những người bán bắp đều đến từ các xã vùng ven Nha Trang, do nhà có không gian rộng nên họ thường lựa bắp rồi mua về tự luộc bằng than đá hoặc củi nên giá thành không cao. Để bắp chín thường mất khoảng 20 phút.

Tôi vẫn thường mua bắp luộc của chị bán bắp ngay góc Bạch Đằng - Ngô Gia Tự, bên dưới gốc xà cừ cổ thụ. Bắp được chị chọn kĩ càng rồi đem luộc với giá bán chỉ 20 nghìn cho ba trái. Trong khi các nơi khác, giá bán thường khoảng độ từ 8 nghìn đến 10 nghìn một trái, nhưng nhìn chung thì rẻ hơn so với bắp nướng bán trên đường Trần Phú, thường có giá tận 20 nghìn một trái.

Bắp là loại thức ăn dễ ăn và được mọi người ưa chuộng. Cô con gái lớn của tôi ở TPHCM mỗi lần về nhà, luôn dặn mua cho cả chục trái bắp để mang theo ăn trên xe khi về.