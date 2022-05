Báo Việt xưa xây dựng vẻ đẹp tuyệt mỹ của người phụ nữ ra sao?

Tiêu chí của vị bác sĩ này giống quan điểm của người Hy Lạp, La Mã cổ đại khi cho rằng một người đàn bà đẹp đầu ngắn hơn toàn thân thể bảy lần rưỡi

Tuy nhiên, Cát Tường cho rằng nếu căn cứ vào tiêu chí này để chọn ra người đẹp thì quá khó, vì có người sinh ra đầu to hơn một chút thì khó mà gọt giũa hay huấn luyện được. Vì vậy, người ta không bắt buộc đầu phải ngắn hơn toàn thể bảy lần rưỡi đến tám lần như xưa, mà tìm chọn cái đẹp ở chỗ so sánh bắp thịt, thân hình to nhỏ với chiều cao và cân nặng của toàn thể.

Như để minh chứng điều này, Cát Tường đã cung cấp một “bản khuôn mực một người đẹp tuyệt mỹ hiện thời” do bác sĩ Boudoir đưa ra và cho biết các cuộc thi sắc đẹp chọn hoa khôi ở Châu Âu hay các minh tinh màn bạc đều căn cứ vào bản khuôn mực cầu kỳ nhưng chặt chẽ này.

Bản khuôn mực một người đẹp tuyệt mỹ hiện thời này đã đưa ra các chỉ số / tỷ lệ tương ứng giữa chiều cao, cân nặng, vòng hông, vòng khung ngực, vòng thân, vòng cánh tay, vòng cổ, vòng bắp chân rất cụ thể, chi tiết.